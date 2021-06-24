***SELVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
24.06.2021 18:38
***SELVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Selva Gıda payları, 25/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek ve BIST Konya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 78.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
SELVA GIDA XUTUM 25/06/2021
SELVA GIDA XTUMY 25/06/2021
SELVA GIDA XBANA 25/06/2021
SELVA GIDA XHARZ 25/06/2021
SELVA GIDA XUSIN 25/06/2021
SELVA GIDA XGIDA 25/06/2021
SELVA GIDA XSKON 25/06/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944026
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.416
En Düşük
1.405
18:058,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0744
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7153
En Düşük
8,6368
18:0510,4143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1039
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4197
En Düşük
10,3104
18:05498,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,12
|Açılış
|: 498,35
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|7,81
|101.787.008
|% 10,00
|
|CASA
|130,90
|19.049.898
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,49
|28.970.610
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|2.149.825
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|341.927
|% 10,00
|
|CEOEM
|13,49
|148.621.669
|% -9,95
|
|SNKRN
|28,88
|442.711
|% -6,54
|
|EUHOL
|3,23
|9.165.051
|% -6,10
|
|TSGYO
|3,18
|21.920.117
|% -5,92
|
|FLAP
|2,57
|27.735.729
|% -5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|THYAO
|14,61
|1.005.894.861
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|HALKB
|5,24
|465.477.308
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7096
|8,7144
|% 0,86
|
|Euro
|10,4046
|10,4143
|% 1,01
|
|Sterlin
|12,0827
|12,1433
|% 0,45
|
|Frank
|9,4460
|9,5029
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3170
|2,3286
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,08
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,23
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,04
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,11
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|0,25
|