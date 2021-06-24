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***SELVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

24.06.2021 18:38



***SELVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Selva Gıda payları, 25/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek ve BIST Konya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 78.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
SELVA GIDA XUTUM 25/06/2021
SELVA GIDA XTUMY 25/06/2021
SELVA GIDA XBANA 25/06/2021
SELVA GIDA XHARZ 25/06/2021
SELVA GIDA XUSIN 25/06/2021
SELVA GIDA XGIDA 25/06/2021
SELVA GIDA XSKON 25/06/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944026


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 7,81 101.787.008 % 10,00  
CASA 130,90 19.049.898 % 10,00  
SAMAT 6,49 28.970.610 % 10,00  
BAGFS 17,49 2.149.825 % 10,00  
DENGE 3,41 341.927 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7096 8,7144 % 0,86  
Euro 10,4046 10,4143 % 1,01  
Sterlin 12,0827 12,1433 % 0,45  
Frank 9,4460 9,5029 % 0,80  
Riyal 2,3170 2,3286 % 0,87  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 0,08  
Altın Gr. 498 498 4,23  
Cumhuriyet 3.300 3.352 10,00  
Tam 3.286 3.371 11,35  
Yarım 1.588 1.631 5,48  
Çeyrek 797 815 2,74  
Gümüş.Ons 26,02 26,04 0,14  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 0,11  
B. Petrol 75,44 75,44 0,25  
Seans Raporu 18:05
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