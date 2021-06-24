***SELVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***SELVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [SELVA]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarSelva Gıda payları, 25/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek ve BIST Konya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 78.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiSELVA GIDA XUTUM 25/06/2021SELVA GIDA XTUMY 25/06/2021SELVA GIDA XBANA 25/06/2021SELVA GIDA XHARZ 25/06/2021SELVA GIDA XUSIN 25/06/2021SELVA GIDA XGIDA 25/06/2021SELVA GIDA XSKON 25/06/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944026BIST