***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 10:35
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950555
BIST
10:421.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,09
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.351
10:428,6255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0097
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:4210,2347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0180
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:42502,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,75
|Açılış
|: 502,21
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler10:42
|YAPRK
|33,04
|5.672.912
|% 7,13
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|IZTAR
|18,84
|1.343.134
|% 5,37
|
|BALAT
|4,89
|14.822
|% 5,16
|
|FADE
|14,16
|13.890.290
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|4.712.305
|% -9,94
|
|IDEAS
|45,28
|1.272.358
|% -9,44
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|ORMA
|28,00
|12.376
|% -5,72
|
|GARAN
|8,59
|249.445.918
|% -0,58
|
|THYAO
|13,17
|143.423.642
|% -0,53
|
|PETKM
|5,33
|102.465.003
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,27
|94.280.419
|% 0,00
|
|SASA
|26,32
|90.280.147
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,27
|94.280.419
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,07
|41.817.520
|% -5,31
|
|GARAN
|8,59
|249.445.918
|% -0,58
|
|TSKB
|1,21
|24.854.184
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,79
|35.409.635
|% -1,10
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6211
|8,6255
|% -0,11
|
|Euro
|10,2297
|10,2347
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9227
|11,9825
|% -0,26
|
|Frank
|9,3782
|9,4347
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2913
|2,3028
|% -0,17
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|4,41
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|0,39
|