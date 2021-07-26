***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2021 11:25
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951722
BIST
12:461.351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,59
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
12:468,5816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0332
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
12:4610,1322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0646
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
12:46499,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,82
|Açılış
|: 499,33
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler12:46
|EDIP
|5,06
|17.979.638
|% 10,00
|
|AGYO
|2,54
|11.661.727
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|40.717.222
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.502.381
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|24.213.369
|% 9,79
|
|KUTPO
|50,25
|39.868.455
|% -7,54
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|VBTYZ
|16,48
|112.996.031
|% -5,56
|
|YESIL
|2,36
|44.575.702
|% -5,22
|
|EDATA
|9,33
|51.449.223
|% -4,99
|
|GARAN
|8,09
|601.472.228
|% -2,18
|
|KRDMD
|7,43
|363.344.395
|% 2,34
|
|PETKM
|5,40
|336.250.822
|% 1,89
|
|SASA
|30,20
|317.558.294
|% 1,00
|
|THYAO
|12,40
|306.944.218
|% -2,59
|
|GARAN
|8,09
|601.472.228
|% -2,18
|
|EKGYO
|1,80
|111.945.248
|% 0,56
|
|PETKM
|5,40
|336.250.822
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,43
|363.344.395
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,25
|99.568.727
|% -0,88
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5795
|8,5816
|% 0,39
|
|Euro
|10,1274
|10,1322
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,8094
|11,8687
|% 0,76
|
|Frank
|9,3185
|9,3747
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2829
|2,2943
|% 0,47
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,92
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|12,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|7,06
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,41
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,43
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,09
|
|B. Petrol
|73,13
|73,13
|-0,31
|