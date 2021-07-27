***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2021 14:46
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952002
BIST
14:521.355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.355
En Düşük
1.342
14:528,5641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
14:5210,1169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0110
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1330
En Düşük
10,0795
14:52495,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,33
|Açılış
|: 495,65
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler14:52
|VANGD
|5,51
|7.737.261
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|13.943.206
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.618.922
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.278.822
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|AKSUE
|8,31
|10.544.163
|% -5,46
|
|SELVA
|7,02
|26.120.313
|% -5,14
|
|SNKRN
|25,68
|219.666
|% -4,54
|
|GARAN
|8,19
|481.319.677
|% 0,49
|
|THYAO
|12,37
|379.968.345
|% 0,49
|
|SASA
|30,00
|368.963.341
|% 1,08
|
|EREGL
|18,28
|271.441.687
|% 1,33
|
|PETKM
|5,40
|242.830.432
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,26
|213.798.766
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|78.560.987
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|112.577.593
|% -0,55
|
|GARAN
|8,19
|481.319.677
|% 0,49
|
|TSPOR
|3,31
|180.784.421
|% 8,17
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5608
|8,5641
|% 0,14
|
|Euro
|10,1130
|10,1169
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,7870
|11,8462
|% 0,03
|
|Frank
|9,3185
|9,3746
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2784
|2,2898
|% 0,21
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,29
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,83
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|-3,00
|
|Tam
|3.268
|3.351
|-1,53
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-0,74
|
|Çeyrek
|792
|810
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|0,36
|