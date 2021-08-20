***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2021 11:27
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959615
BIST
14:211.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
14:218,5332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0264
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
14:219,9729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9367
14:21489,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,86
|Açılış
|: 489,81
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler14:18
|AGYO
|4,52
|181.023.975
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|244.520
|% 9,95
|
|VKFYO
|6,96
|26.977.046
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,20
|2.283.305
|% 9,50
|
|SELGD
|8,08
|18.177.218
|% 9,04
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|SELVA
|8,10
|75.724.598
|% -8,06
|
|DMSAS
|7,52
|142.345.684
|% -6,47
|
|FONET
|14,67
|12.878.307
|% -6,44
|
|EMKEL
|2,88
|23.239.563
|% -5,26
|
|GARAN
|9,29
|521.323.936
|% 0,00
|
|EREGL
|18,46
|389.453.393
|% -0,49
|
|KRDMD
|7,62
|301.957.526
|% -0,78
|
|KOZAA
|15,39
|291.089.334
|% 4,69
|
|KOZAL
|106,50
|263.322.513
|% 0,76
|
|ODAS
|1,41
|88.047.324
|% -1,40
|
|GARAN
|9,29
|521.323.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|89.169.046
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,54
|105.897.511
|% 0,00
|
|AGYO
|4,52
|181.023.975
|% 9,98
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5344
|8,5371
|% 0,36
|
|Euro
|9,9672
|9,9748
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5921
|11,6503
|% 0,44
|
|Frank
|9,2757
|9,3316
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2699
|2,2812
|% 0,57
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,19
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,26
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|5,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|14,10
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|6,44
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,22
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,02
|
|B. Petrol
|65,91
|65,91
|-0,54
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 68 kaybederek (% -0.24 ) 1, 547
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14:32XU100
Endeks 1, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 5, 669.00 milyon TL de
-
14:32DAGI
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 560, 222 adet işlem
-
14:31UMPAS
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 747 adet işlem
-
14:30EMKEL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 003, 805 adet işlem