***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2021 14:42
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959661
BIST
17:281.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,45
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
17:288,5082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:289,9421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0309
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
17:28487,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 487,06
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:28
|BASGZ
|22,44
|218.592.215
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|182.117.675
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|40.040.458
|% 9,97
|
|GESAN
|20,56
|282.392
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,20
|2.283.305
|% 9,50
|
|KRONT
|37,62
|77.323.891
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.347.590
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,31
|158.470.492
|% -9,08
|
|FONET
|14,30
|19.503.357
|% -8,80
|
|GARAN
|9,34
|1.050.209.126
|% 0,54
|
|EREGL
|18,75
|681.694.404
|% 1,08
|
|SISE
|8,68
|545.170.314
|% -0,12
|
|TUPRS
|99,30
|536.392.687
|% -1,10
|
|KRDMD
|7,65
|517.478.351
|% -0,39
|
|GARAN
|9,34
|1.050.209.126
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,56
|264.469.926
|% 0,79
|
|ODAS
|1,42
|145.770.048
|% -0,70
|
|DOHOL
|2,61
|268.679.589
|% -3,33
|
|EKGYO
|1,86
|135.559.612
|% 1,09
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5042
|8,5082
|% 0,02
|
|Euro
|9,9380
|9,9421
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,5530
|11,6109
|% 0,10
|
|Frank
|9,2319
|9,2875
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2610
|2,2724
|% 0,18
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-1,35
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,99
|65,99
|-0,46
|
Seans Raporu
17:28
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-
17:40EDATA
Yüzde 7.30 oranında artışla 18.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 415, 708 adet işlem
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17:39PENTA
Yüzde 7.02 oranında artışla 96.80 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 184 adet işlem
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17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TUPRS, TAVHL
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17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 12 artarak (% 0.56 ) 1, 280
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAMEL, BRLSM, AGYO, GESAN, BASGZ