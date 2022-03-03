***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2022 15:23
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006810
BIST
15:352.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 33,41
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
15:3514,1418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0520
|Açılış
|: 14,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
15:3515,7239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0147
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
15:35878,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,44
|Açılış
|: 878,69
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler15:33
|PKENT
|374,00
|18.010.824
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,00
|36.166.599
|% 9,89
|
|KOZAL
|128,70
|948.463.513
|% 9,81
|
|KOZAA
|21,90
|466.139.448
|% 9,66
|
|AKFGY
|3,25
|124.129.476
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|KONKA
|10,67
|125.038.413
|% -3,70
|
|UFUK
|17,58
|201.448
|% -3,67
|
|KRDMD
|13,39
|2.549.836.465
|% 4,12
|
|THYAO
|25,88
|1.860.331.231
|% -0,38
|
|ASELS
|24,06
|1.644.763.463
|% 4,79
|
|EREGL
|35,68
|1.309.743.813
|% 3,48
|
|KOZAL
|128,70
|948.463.513
|% 9,81
|
|KRDMD
|13,39
|2.549.836.465
|% 4,12
|
|YKBNK
|3,67
|404.454.969
|% 0,55
|
|PETKM
|7,83
|685.204.075
|% 2,49
|
|DOHOL
|2,63
|214.865.473
|% 1,94
|
|GARAN
|11,70
|899.774.180
|% 0,69
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1335
|14,1374
|% 0,34
|
|Euro
|15,6845
|15,7093
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,8641
|18,9587
|% 0,23
|
|Frank
|15,3210
|15,4133
|% 0,49
|
|Riyal
|3,7559
|3,7748
|% 0,32
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|6,05
|
|Altın Gr.
|879
|879
|7,11
|
|Cumhuriyet
|5.833
|5.921
|17,00
|
|Tam
|5.805
|5.950
|23,37
|
|Yarım
|2.806
|2.878
|11,30
|
|Çeyrek
|1.407
|1.439
|5,65
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,09
|
|B. Petrol
|115
|115
|2,46
|