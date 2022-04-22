***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2022 11:32
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022871
BIST
12:552.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,72
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
12:5514,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0392
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7436
En Düşük
14,6956
12:5515,9399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0096
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
12:55921,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,38
|Açılış
|: 921,18
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,93
BIST En Aktif Hisseler12:55
|DAGHL
|25,64
|6.003.722
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|63.913.939
|% 9,64
|
|LIDER
|19,40
|133.795.450
|% 7,78
|
|TIRE
|13,60
|73.647.548
|% 7,59
|
|IHAAS
|20,68
|7.346.670
|% 7,43
|
|OLMK
|8,25
|28.598.335
|% -8,74
|
|TDGYO
|7,93
|19.415.653
|% -6,60
|
|MANAS
|25,00
|22.158.626
|% -5,80
|
|ATLAS
|1,50
|2.238.422
|% -4,46
|
|OYYAT
|62,85
|21.673.047
|% -3,97
|
|THYAO
|39,94
|1.900.928.486
|% -0,60
|
|ASELS
|28,64
|1.740.181.481
|% 0,42
|
|SISE
|18,55
|1.581.035.131
|% 1,48
|
|GARAN
|14,52
|1.108.246.996
|% 0,21
|
|PETKM
|10,81
|939.525.362
|% 0,93
|
|EKGYO
|3,08
|833.794.421
|% -0,65
|
|ODAS
|2,59
|475.228.819
|% 2,37
|
|TSKB
|2,08
|293.405.393
|% 0,48
|
|VAKBN
|4,79
|461.801.749
|% 0,84
|
|YKBNK
|5,33
|507.138.138
|% -0,37
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7379
|14,7418
|% 0,27
|
|Euro
|15,9165
|15,9399
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,9087
|19,0035
|% -0,99
|
|Frank
|15,3575
|15,4500
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9181
|3,9377
|% 0,24
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-7,70
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|4,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|6,74
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|3,27
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,61
|