***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2022 13:29
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027168
BIST
13:412.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,13
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
13:4114,9478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0868
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
13:4115,8436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1315
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
13:41904,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,71
|Açılış
|: 904,42
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler13:39
|ALKA
|35,02
|50.422.541
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.160.279
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.388.132
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|72.533.640
|% 9,92
|
|DENGE
|1,69
|8.705.308
|% 9,74
|
|PETUN
|24,38
|47.664.284
|% -8,28
|
|ODAS
|2,48
|393.053.154
|% -6,77
|
|TSPOR
|4,87
|113.347.829
|% -6,53
|
|DAGHL
|20,00
|2.465.480
|% -5,39
|
|UZERB
|35,82
|110.359
|% -5,09
|
|SISE
|19,59
|3.549.832.051
|% 4,15
|
|THYAO
|42,42
|1.844.288.909
|% -0,61
|
|KOZAL
|185,70
|1.012.742.909
|% 4,50
|
|TUPRS
|249,40
|777.419.197
|% 1,67
|
|KOZAA
|34,10
|738.458.352
|% 4,92
|
|SISE
|19,59
|3.549.832.051
|% 4,15
|
|ODAS
|2,48
|393.053.154
|% -6,77
|
|YKBNK
|4,87
|608.080.071
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,68
|262.192.539
|% -1,11
|
|AKBNK
|8,72
|597.013.997
|% -0,68
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9384
|14,9439
|% 0,56
|
|Euro
|15,8317
|15,8430
|% 0,83
|
|Sterlin
|18,4189
|18,5113
|% 0,64
|
|Frank
|15,1302
|15,2214
|% 0,72
|
|Riyal
|3,9710
|3,9909
|% 0,57
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|5,96
|
|Altın Gr.
|904
|904
|6,96
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|11,00
|
|Tam
|6.043
|6.197
|20,11
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|9,73
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,48
|