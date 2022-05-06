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***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

06.05.2022 13:29
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [SELVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027168


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UFUK 37,94 2.388.132 % 9,97  
DYOBY 12,30 72.533.640 % 9,92  
DENGE 1,69 8.705.308 % 9,74  
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Altın Gr. 904 904 6,96  
Cumhuriyet 6.073 6.165 11,00  
Tam 6.043 6.197 20,11  
Yarım 2.921 2.998 9,73  
Çeyrek 1.465 1.499 4,86  
Gümüş.Ons 22,43 22,46 -0,08  
Gümüş Gr. 10,76 10,77 0,01  
B. Petrol 113 113 2,48  
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