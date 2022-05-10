***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2022 11:57
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028203
BIST
12:552.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 24,26
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
12:5515,2474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1624
|Açılış
|: 15,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2496
En Düşük
15,0772
12:5516,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1611
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
12:55911,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 12,12
|Açılış
|: 911,39
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler12:53
|PKENT
|229,40
|65.794.185
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|15.944.960
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|23.768.741
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|25.624.955
|% 9,73
|
|TIRE
|18,39
|50.468.004
|% 8,88
|
|SELVA
|15,82
|8.978.751
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,84
|44.857.184
|% -9,41
|
|GMTAS
|3,00
|15.742.850
|% -9,09
|
|AKSGY
|2,18
|18.915.747
|% -5,63
|
|TEZOL
|17,83
|87.100.189
|% -4,75
|
|SISE
|19,67
|1.515.038.537
|% 2,13
|
|THYAO
|42,76
|1.270.313.491
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,82
|826.570.941
|% 5,22
|
|TUPRS
|249,10
|625.092.235
|% 1,55
|
|YKBNK
|4,88
|566.185.786
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,82
|826.570.941
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,88
|566.185.786
|% 0,41
|
|SISE
|19,67
|1.515.038.537
|% 2,13
|
|VAKBN
|4,58
|292.164.292
|% -0,65
|
|MRGYO
|1,05
|54.970.161
|% -2,78
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2414
|15,2471
|% 1,07
|
|Euro
|16,0830
|16,1020
|% 1,01
|
|Sterlin
|18,7271
|18,8211
|% 0,99
|
|Frank
|15,2532
|15,3451
|% 0,89
|
|Riyal
|4,0508
|4,0711
|% 1,03
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|7,32
|
|Altın Gr.
|912
|912
|13,06
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.261
|45,00
|
|Tam
|6.143
|6.299
|47,63
|
|Yarım
|2.969
|3.047
|23,04
|
|Çeyrek
|1.489
|1.524
|11,52
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,25
|