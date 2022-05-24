***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 13:41
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032021
BIST
13:362.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,12
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.396
En Düşük
2.376
13:3616,1086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1830
|Açılış
|: 16,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
13:3617,2691
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2331
|Açılış
|: 17,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
13:36961,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 12,98
|Açılış
|: 961,77
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler13:36
|KGYO
|4,76
|1.714.752
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|36.432.114
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.393.939
|% 9,83
|
|DITAS
|25,00
|13.649.873
|% 8,23
|
|ORCAY
|19,69
|91.202.382
|% 8,13
|
|SELVA
|9,45
|12.564.738
|% -7,35
|
|NUGYO
|6,38
|126.883.551
|% -4,49
|
|MNDRS
|3,14
|11.555.657
|% -4,27
|
|POLTK
|643,70
|15.157.546
|% -4,15
|
|ESCOM
|12,75
|13.441.444
|% -4,14
|
|GARAN
|15,30
|1.595.013.169
|% 0,86
|
|THYAO
|42,98
|1.405.338.274
|% 0,05
|
|SISE
|19,74
|907.879.557
|% 2,02
|
|KARSN
|6,01
|846.726.343
|% 4,52
|
|KRDMD
|14,34
|828.105.081
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,58
|365.773.559
|% 0,39
|
|KARSN
|6,01
|846.726.343
|% 4,52
|
|GARAN
|15,30
|1.595.013.169
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,38
|425.755.024
|% -0,45
|
|DOHOL
|3,67
|296.539.674
|% 2,51
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1019
|16,1086
|% 1,15
|
|Euro
|17,2445
|17,2691
|% 1,37
|
|Sterlin
|20,1127
|20,2136
|% 0,67
|
|Frank
|16,6468
|16,7471
|% 1,37
|
|Riyal
|4,2872
|4,3087
|% 1,33
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,54
|
|Altın Gr.
|963
|963
|14,05
|
|Cumhuriyet
|6.404
|6.501
|127,00
|
|Tam
|6.365
|6.525
|119,37
|
|Yarım
|3.076
|3.157
|57,74
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|28,87
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|0,18
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,56
|