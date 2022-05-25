***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 12:30
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032289
BIST
14:322.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,28
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:3216,3186
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2428
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:3217,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1042
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:32973,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,90
|Açılış
|: 973,14
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:32
|DAGHL
|27,06
|4.987.221
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|536.355.082
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.039.579
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|8.655.452
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|37.618.312
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|22.980.430
|% -9,96
|
|SELVA
|8,58
|24.425.690
|% -8,72
|
|NUGYO
|5,76
|41.202.557
|% -6,04
|
|SEYKM
|7,26
|28.656.914
|% -5,59
|
|DOGUB
|4,50
|22.344.843
|% -5,26
|
|SISE
|20,34
|1.892.272.092
|% 2,62
|
|THYAO
|41,98
|1.458.925.253
|% -0,43
|
|GARAN
|14,51
|1.310.913.200
|% -2,02
|
|ASELS
|23,60
|1.125.127.603
|% 2,34
|
|SAHOL
|19,74
|701.946.906
|% 0,20
|
|SISE
|20,34
|1.892.272.092
|% 2,62
|
|GARAN
|14,51
|1.310.913.200
|% -2,02
|
|EKGYO
|2,56
|220.083.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,35
|337.947.919
|% -0,68
|
|KARSN
|5,81
|348.379.812
|% -0,85
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3020
|16,3186
|% 1,51
|
|Euro
|17,3798
|17,4008
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,3028
|20,4047
|% 0,91
|
|Frank
|16,8614
|16,9630
|% 1,02
|
|Riyal
|4,3341
|4,3558
|% 1,28
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-10,69
|
|Altın Gr.
|972
|973
|6,32
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.574
|67,00
|
|Tam
|6.441
|6.604
|64,04
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|30,98
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,49
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,01
|