***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2022 14:27
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039664
BIST
15:282.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,70
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.519
15:2816,6640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1381
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
15:2817,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0588
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
15:28977,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,30
|Açılış
|: 976,63
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler15:26
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.793.945
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.349.601
|% 9,96
|
|OYAYO
|8,52
|7.051.843
|% 9,37
|
|ORMA
|32,76
|472.823
|% 9,20
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,36
|90.937.994
|% -7,97
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|ISKPL
|5,19
|83.048.073
|% -4,30
|
|PRZMA
|3,41
|2.313.032
|% -3,94
|
|THYAO
|49,00
|3.605.831.820
|% -1,13
|
|SISE
|21,86
|1.142.119.894
|% 0,92
|
|EREGL
|27,76
|1.007.210.949
|% -0,29
|
|SAHOL
|20,46
|916.679.939
|% 1,09
|
|KRDMD
|12,00
|797.481.324
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,58
|729.127.046
|% -1,51
|
|ODAS
|3,17
|477.464.844
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,63
|347.323.683
|% 1,94
|
|TSKB
|2,14
|269.625.651
|% 0,94
|
|AKBNK
|8,49
|666.182.571
|% -0,24
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6308
|16,6718
|% 0,88
|
|Euro
|17,5673
|17,5917
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,3042
|20,4060
|% 0,43
|
|Frank
|17,3501
|17,4546
|% 0,77
|
|Riyal
|4,4257
|4,4479
|% 0,79
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|1,59
|
|Altın Gr.
|977
|977
|7,93
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.622
|29,00
|
|Tam
|6.503
|6.598
|6,00
|
|Yarım
|3.193
|3.227
|3,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,27
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|0,12
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,00
|
Seans Raporu
15:26
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15:41SEKUR
Yüzde -7.61 oranında düşüşle 15.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 883, 282 adet işlem
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15:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 76 kaybederek (% -0.17 ) 2, 749
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15:40XU100
Endeks 2, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 22, 708.00 milyon TL de
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15:40TMSN
Yüzde 6.46 oranında artışla 32.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 091, 572 adet işlem
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15:39OYAYO
Yüzde 9.11 oranında artışla 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 848, 419 adet işlem