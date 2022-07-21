***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2022 11:21
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047146
BIST
14:532.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,63
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
14:5317,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0861
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7325
En Düşük
17,5641
14:5318,0684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1432
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,0684
En Düşük
17,9005
14:53957,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,85
|Açılış
|: 957,40
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler14:53
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|34.072.670
|% 9,99
|
|VANGD
|4,03
|9.411.861
|% 9,81
|
|ATSYH
|64,00
|5.948.165
|% 9,78
|
|AVTUR
|2,18
|2.220.713
|% 9,55
|
|LIDER
|24,12
|90.939.871
|% -10,00
|
|KONYA
|1.147,10
|36.008.106
|% -5,68
|
|SANFM
|15,75
|12.820.386
|% -5,41
|
|HUBVC
|9,04
|16.843.419
|% -4,84
|
|CANTE
|51,00
|17.738.603
|% -4,32
|
|THYAO
|51,50
|2.407.267.397
|% 0,29
|
|EKGYO
|3,08
|870.695.877
|% 2,33
|
|ODAS
|3,70
|789.161.234
|% 3,35
|
|SISE
|21,14
|760.114.189
|% -0,19
|
|EREGL
|27,90
|647.120.962
|% -1,20
|
|EKGYO
|3,08
|870.695.877
|% 2,33
|
|ODAS
|3,70
|789.161.234
|% 3,35
|
|SKBNK
|1,32
|251.684.079
|% 6,45
|
|YKBNK
|4,64
|509.880.182
|% 0,87
|
|TSKB
|2,30
|242.486.216
|% 2,22
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6766
|17,6878
|% 0,49
|
|Euro
|18,0519
|18,0684
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,0323
|21,1378
|% 0,05
|
|Frank
|18,0910
|18,1999
|% 0,25
|
|Riyal
|4,6886
|4,7122
|% 0,41
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-11,93
|
|Altın Gr.
|955
|956
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.614
|-38,00
|
|Tam
|6.534
|6.603
|-5,00
|
|Yarım
|3.184
|3.230
|1,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|-0,19
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,69
|
Seans Raporu
14:53
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15:02
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