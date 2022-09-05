***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2022 15:52
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060164
BIST
17:373.360
En Yüksek
|Değişim
|: 4,26%
|| 137,44
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.366
En Düşük
3.248
17:3718,2282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:3718,1102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0087
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:371.003,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.003,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:35
|KRDMD
|12,88
|2.742.664.649
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.668.881
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.530.909
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.563.876
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.850.305.050
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|51.355.361
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.964.498
|% -9,94
|
|ULUSE
|130,00
|78.432.024
|% -8,71
|
|GZNMI
|30,40
|74.377.133
|% -7,20
|
|MOBTL
|2,28
|216.925.215
|% -6,56
|
|YKBNK
|8,19
|10.771.307.137
|% 4,87
|
|THYAO
|75,60
|9.195.414.101
|% 5,29
|
|EREGL
|30,98
|7.822.905.499
|% 9,94
|
|GARAN
|25,50
|6.848.118.610
|% 4,59
|
|AKBNK
|14,24
|6.556.374.968
|% 9,29
|
|YKBNK
|8,19
|10.771.307.137
|% 4,87
|
|EKGYO
|4,39
|4.504.080.675
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,24
|6.556.374.968
|% 9,29
|
|ISCTR
|9,66
|4.237.763.964
|% 9,28
|
|GARAN
|25,50
|6.848.118.610
|% 4,59
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2166
|18,2301
|% 0,17
|
|Euro
|18,1083
|18,1149
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,9222
|21,0271
|% 0,15
|
|Frank
|18,5102
|18,6217
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8339
|4,8581
|% 0,15
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-0,32
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.817
|52,00
|
|Yarım
|3.293
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|96,83
|96,83
|3,81
|
Seans Raporu
17:35
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