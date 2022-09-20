***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 12:02
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064203
BIST
13:593.245
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 45,49
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
13:5918,3114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0175
|Açılış
|: 18,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2834
13:5918,3342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,3092
13:59982,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,99
|Açılış
|: 982,16
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
980,53
BIST En Aktif Hisseler13:59
|HKTM
|37,40
|65.669.033
|% 9,87
|
|PINSU
|8,83
|67.073.627
|% 9,83
|
|SMRTG
|49,50
|360.707.895
|% 7,66
|
|ZOREN
|3,53
|421.780.309
|% 7,62
|
|HDFGS
|2,68
|57.974.420
|% 7,20
|
|TSKB
|3,97
|10.752.781
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|905.311
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|3.424.316
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|3.224.088.970
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|13.109.883
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|3.224.088.970
|% -9,94
|
|THYAO
|70,55
|2.779.272.896
|% 2,62
|
|ISCTR
|8,18
|2.670.064.924
|% 3,68
|
|ASELS
|30,46
|2.424.560.143
|% 0,13
|
|GARAN
|19,90
|2.349.481.622
|% 1,48
|
|VAKBN
|8,43
|3.224.088.970
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,18
|2.670.064.924
|% 3,68
|
|EKGYO
|3,91
|1.227.013.421
|% -0,76
|
|YKBNK
|7,05
|1.885.403.821
|% 4,60
|
|HALKB
|8,29
|2.078.017.659
|% -7,37
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3014
|18,3114
|% 0,10
|
|Euro
|18,3164
|18,3342
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,8803
|20,9850
|% 0,29
|
|Frank
|18,8835
|18,9972
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8540
|4,8783
|% 0,23
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-7,97
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-4,00
|
|Tam
|6.670
|6.753
|-36,00
|
|Yarım
|3.250
|3.289
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,08
|92,08
|0,08
|