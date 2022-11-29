***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:11
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELVA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082774
BIST
14:264.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 11,89
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:2618,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:2619,3449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0865
|Açılış
|: 19,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:261.050,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.050,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:24
|AKSGY
|6,38
|142.028.199
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.182.850
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|94.861.233
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.860.367
|% 9,98
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|BAYRK
|9,84
|50.488.337
|% -6,82
|
|PRDGS
|16,44
|83.732.036
|% -5,52
|
|EDIP
|8,77
|76.607.867
|% -5,29
|
|THYAO
|117,30
|7.142.380.296
|% 1,91
|
|SISE
|39,08
|5.064.526.289
|% -3,08
|
|KRDMD
|14,85
|3.118.654.385
|% 3,77
|
|YKBNK
|11,99
|2.992.752.927
|% 0,76
|
|EKGYO
|7,25
|2.895.898.763
|% 4,77
|
|EKGYO
|7,25
|2.895.898.763
|% 4,77
|
|SKBNK
|2,75
|745.740.483
|% 0,73
|
|YKBNK
|11,99
|2.992.752.927
|% 0,76
|
|KRDMD
|14,85
|3.118.654.385
|% 3,77
|
|TSKB
|4,04
|821.180.367
|% 1,00
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6348
|18,6387
|% 0,07
|
|Euro
|19,3342
|19,3438
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,2843
|22,3961
|% 0,44
|
|Frank
|19,5483
|19,6661
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,01
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|14,34
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|8,80
|
|Cumhuriyet
|7.001
|7.107
|13,00
|
|Tam
|7.022
|7.080
|44,00
|
|Yarım
|3.406
|3.461
|21,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.730
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,32
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,76
|0,21
|
|B. Petrol
|86,19
|86,19
|2,30
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
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14:39GZNMI
Yüzde 4.02 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 518, 650 adet işlem
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14:38KENT
Yüzde 4.50 oranında artışla 199.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 268 adet işlem
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14:37BRKO
Yüzde 9.72 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 240, 565 adet işlem
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14:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 46 artarak (% 0.50 ) 4, 343
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14:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, YESIL, KSTUR, PKENT, ALFAS, BFREN, RNPOL, YONGA, SNICA, AKSGY