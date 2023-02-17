***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 13:58
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114783
BIST
15:525.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,32
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
15:5218,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
15:5220,0501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0989
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
15:521.108,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,28
|Açılış
|: 1.108,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler15:50
|KONYA
|3.945,50
|248.494.616
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|32.148.407
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|61.914.358
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|80.865.423
|% 9,98
|
|DESA
|52,35
|12.572.849
|% 9,98
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|LIDER
|97,20
|20.843.821
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|29.469.332
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|772.019.454
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.933.309
|% -9,94
|
|KRDMD
|20,66
|4.213.203.642
|% 7,44
|
|EREGL
|44,12
|4.172.310.455
|% -0,85
|
|TUPRS
|624,90
|3.319.539.232
|% -0,87
|
|THYAO
|139,80
|3.131.748.735
|% -0,14
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|KRDMD
|20,66
|4.213.203.642
|% 7,44
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|EREGL
|44,12
|4.172.310.455
|% -0,85
|
|EKGYO
|7,37
|686.108.192
|% 0,82
|
|AKBNK
|16,00
|1.499.456.786
|% -0,62
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8637
|18,8676
|% 0,11
|
|Euro
|20,0417
|20,0457
|% -0,51
|
|Sterlin
|22,4555
|22,5681
|% -0,34
|
|Frank
|20,1529
|20,2743
|% -0,62
|
|Riyal
|5,0141
|5,0392
|% 0,09
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-8,54
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|7.504
|7.617
|-18,00
|
|Tam
|7.542
|7.597
|-59,00
|
|Yarım
|3.685
|3.717
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.859
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,35
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-2,66
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Seans Raporu
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