***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2023 11:03
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181903
BIST
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12:037.450
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -19,85
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.400
En Yüksek
7.504
12:0327,0233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0609
|Açılış
|: 27,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
12:0329,7013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0170
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,6094
12:031.680,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.680,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler12:01
|EKIZ
|26,18
|723.092
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.477.776.731
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|300.017.285
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|94.881.622
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.752.020
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|493.493
|% -9,96
|
|KORDS
|84,80
|314.097.814
|% -7,47
|
|AKSUE
|35,00
|124.088.667
|% -7,41
|
|ZEDUR
|88,85
|119.608.961
|% -7,25
|
|PKART
|30,30
|13.679.158
|% -7,23
|
|THYAO
|262,90
|5.777.905.348
|% -1,50
|
|KOZAL
|28,54
|3.623.845.625
|% 4,39
|
|ASTOR
|109,10
|2.076.641.519
|% 1,68
|
|YKBNK
|14,99
|2.064.153.711
|% 1,01
|
|ISCTR
|16,51
|1.998.688.116
|% 2,10
|
|EKGYO
|9,03
|1.369.362.248
|% -1,10
|
|YKBNK
|14,99
|2.064.153.711
|% 1,01
|
|AKFGY
|5,00
|714.529.539
|% -3,29
|
|KOZAL
|28,54
|3.623.845.625
|% 4,39
|
|ISCTR
|16,51
|1.998.688.116
|% 2,10
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0171
|27,0260
|% 0,24
|
|Euro
|29,6851
|29,7060
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,3542
|34,5265
|% -0,11
|
|Frank
|30,8008
|30,9863
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1810
|7,2170
|% 0,14
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.681
|0,30
|
|Cumhuriyet
|11.408
|11.580
|133,00
|
|Tam
|11.133
|11.245
|99,00
|
|Yarım
|5.571
|5.648
|49,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.824
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,09
|0,00
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,95
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16SAYAS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 59.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 520 adet işlem
-
12:15GLRYH
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 898 adet işlem
-
12:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, ODAS
-
12:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 23 kaybederek (% -0.36 ) 6, 633
-
12:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PAPIL, KLSER, SEKFK, TETMT, GLBMD, ASGYO, BAYRK, CVKMD, QNBFB