***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2023 14:25
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182717
BIST
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14:237.492
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 79,54
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.496
14:2327,0445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0625
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4210
En Düşük
26,9491
14:2329,6849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1243
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
14:231.671,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.671,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler14:21
|BRSAN
|345,40
|1.221.586.953
|% 10,00
|
|OZSUB
|25,30
|81.482.868
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|21.200.405
|% 10,00
|
|RAYSG
|44,92
|43.000.312
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,14
|13.562.416
|% 9,99
|
|ALCTL
|103,90
|255.400.060
|% -9,97
|
|GOODY
|25,08
|306.222.638
|% -8,47
|
|OTTO
|225,50
|864.952
|% -7,92
|
|LOGO
|81,40
|233.910.891
|% -7,55
|
|DESPC
|25,98
|18.917.823
|% -6,55
|
|THYAO
|258,50
|8.086.799.645
|% -1,26
|
|EREGL
|41,06
|5.866.207.027
|% 0,20
|
|ASTOR
|122,20
|5.365.847.380
|% 6,17
|
|KONTR
|285,50
|3.521.899.359
|% 6,57
|
|YKBNK
|15,23
|3.265.834.525
|% 2,01
|
|EKGYO
|9,05
|1.973.436.248
|% 1,12
|
|YKBNK
|15,23
|3.265.834.525
|% 2,01
|
|SKBNK
|3,32
|557.133.318
|% 4,08
|
|ISCTR
|16,63
|2.461.640.388
|% 2,46
|
|EREGL
|41,06
|5.866.207.027
|% 0,20
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0145
|27,0457
|% 0,24
|
|Euro
|29,6770
|29,6930
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,2973
|34,4693
|% 0,02
|
|Frank
|30,6853
|30,8701
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1806
|7,2166
|% 0,15
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,01
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|2,08
|
|Cumhuriyet
|11.412
|11.585
|-24,00
|
|Tam
|11.150
|11.232
|-35,00
|
|Yarım
|5.583
|5.642
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.821
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,70
|19,72
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,73
|86,73
|0,56
|
Seans Raporu
14:21
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