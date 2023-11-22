***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2023 11:05
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219303
BIST
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14:398.011
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -35,28
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.988
En Yüksek
8.060
14:3928,8287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0512
|Açılış
|: 28,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8304
En Düşük
28,7116
14:3931,4216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0239
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4769
En Düşük
31,3446
14:391.855,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,02
|Açılış
|: 1.855,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler14:39
|TARKM
|732,00
|666.594.788
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|60.540.139
|% 9,99
|
|SODSN
|116,80
|5.918.310
|% 9,98
|
|SANFM
|43,00
|59.985.747
|% 9,97
|
|SNPAM
|173,30
|14.569.666
|% 9,96
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|93.338.349
|% -9,97
|
|MANAS
|9,63
|124.775.537
|% -8,11
|
|BYDNR
|36,38
|220.702.656
|% -6,77
|
|THYAO
|263,25
|6.088.957.247
|% -1,96
|
|TUPRS
|155,10
|2.611.969.199
|% 0,39
|
|ASELS
|46,14
|2.161.196.847
|% -0,69
|
|MIATK
|45,82
|1.669.075.445
|% -3,33
|
|ASTOR
|117,10
|1.379.344.065
|% -0,34
|
|EKGYO
|7,61
|952.137.402
|% -0,13
|
|SKBNK
|7,76
|613.263.075
|% 3,05
|
|YKBNK
|17,22
|1.319.651.256
|% -0,12
|
|ZOREN
|5,06
|375.709.158
|% -0,78
|
|ODAS
|11,96
|730.613.478
|% 0,84
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8249
|28,8287
|% 0,18
|
|Euro
|31,4144
|31,4216
|% -0,08
|
|Sterlin
|35,9996
|36,1802
|% 0,09
|
|Frank
|32,4744
|32,6700
|% 0,12
|
|Riyal
|7,6632
|7,7016
|% 0,17
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,86
|23,90
|% 0,66
|
|Platin
|939,76
|942,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.073,06
|1.077,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,47
|81,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,81
|2.002,12
|% 0,66
|