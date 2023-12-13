***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2023 11:25
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225254
BIST
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11:487.627
En Düşük
|Değişim
|: -1,57%
|| -121,67
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
11:4829,0601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0628
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0616
En Düşük
28,9161
11:4831,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0407
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
11:481.851,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.851,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.851,65
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler11:46
|EDIP
|20,60
|181.325.898
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|59.126.788
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|12.297.797
|% 9,95
|
|DIRIT
|10,75
|103.136
|% 9,03
|
|AKSUE
|25,32
|26.779.296
|% 8,48
|
|LIDER
|45,36
|76.462.454
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|24.336.966
|% -9,99
|
|SELGD
|18,08
|467.838
|% -9,96
|
|SMART
|36,14
|28.706.761
|% -8,92
|
|SASA
|44,00
|2.350.985.059
|% -7,95
|
|CATES
|87,30
|3.214.830.980
|% 4,43
|
|SASA
|44,00
|2.350.985.059
|% -7,95
|
|THYAO
|243,90
|1.965.188.967
|% -2,05
|
|AKBNK
|36,86
|1.834.661.520
|% -1,02
|
|YKBNK
|20,40
|1.601.777.726
|% 0,79
|
|YKBNK
|20,40
|1.601.777.726
|% 0,79
|
|EKGYO
|7,16
|525.174.640
|% -3,24
|
|ISCTR
|22,48
|1.471.624.886
|% 0,27
|
|MOBTL
|4,88
|279.379.123
|% 3,83
|
|SASA
|44,00
|2.350.985.059
|% -7,95
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0540
|29,0601
|% 0,22
|
|Euro
|31,3629
|31,3747
|% 0,13
|
|Sterlin
|36,2922
|36,4742
|% -0,12
|
|Frank
|33,0218
|33,2208
|% 0,09
|
|Riyal
|7,7230
|7,7617
|% 0,20
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|930,54
|932,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,83
|978,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,69
|72,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.980,37
|1.980,69
|% 0,66
|