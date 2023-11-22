***SELVA* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2023 18:31
***SELVA******IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
22.11.2023 tarihinde iştirakimiz Selva Gıda Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,90 – 14,35 TL fiyat aralığından 2.300.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Selva Gıda Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylarımız / oy haklarımız %18,33 / %13,75 olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/11/2023 2.300.000 2.300.000 16.600.000 14.300.000 % 21,28 % 15,96 % 18,33 % 13,75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219421
BIST