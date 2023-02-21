***SELVA* *ITTFH* *IMASM* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2023 21:07
***SELVA******ITTFH******IMASM******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE, IMASM, SELVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.02.2023 tarihinde toplanarak
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru'suna istinaden, 06.02.2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle, diğer mevzuatın yardım ve bağış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, bağış ve ödemelerin tutarı ve bağış yapılan tarafın, kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması suretiyle, toplam bağış ve yardım miktarı 1.000.000,00 TL (BirMilyonTürkLirası) ‘na kadar bir fon ayrılmış olup, yaşanmakta olan bu süreç dahilinde ihtiyaçlar paralelinde söz konusu fondan yapılan ve yapılmakta olan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/taraflar hakkında yapılacak 2022 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilecek ve 2023 yılı bağış sınırı, söz konusu bağış ve yardım fonunu içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115724
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,46
|Açılış
|: 5.150
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.265
En Düşük
5.136
18:0518,8762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,8768
En Düşük
18,8057
18:0520,1281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0367
|Açılış
|: 20,4200
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|Önceki Kapanış
|: 20,4700
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20,1281
En Düşük
20,0000
18:051.114,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.114,08
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|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.114,40
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|VKGYO
|4,73
|118.179.694
|% 10,00
|
|MRSHL
|685,40
|65.935.791
|% 10,00
|
|EYGYO
|16,72
|143.366.375
|% 10,00
|
|KONYA
|4.774,00
|90.115.385
|% 10,00
|
|VKING
|31,10
|20.287.116
|% -7,44
|
|YBTAS
|87.300,00
|2.422.399
|% -6,63
|
|SANEL
|14,45
|10.113.027
|% -6,47
|
|MEDTR
|31,10
|39.307.778
|% -6,33
|
|ONCSM
|71,95
|82.410.571
|% -5,70
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|SISE
|46,70
|4.683.860.362
|% -1,68
|
|THYAO
|137,50
|4.068.703.889
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|PETKM
|17,08
|3.244.231.060
|% 2,28
|
|AKBNK
|15,90
|2.196.464.257
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8680
|18,8782
|% 0,06
|
|Euro
|20,1065
|20,1280
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7769
|22,8911
|% 0,04
|
|Frank
|20,2568
|20,3788
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0135
|5,0386
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|1,68
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.112
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.615
|7.700
|1,00
|
|Yarım
|3.720
|3.768
|1,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.884
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59YBTAS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 90, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14 adet işlem
-
17:58TUCLK
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 837 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 75, 949.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 307, 456 adet işlem
-
17:56TKNSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 162, 079 adet işlem