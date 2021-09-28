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***SELVA* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

28.09.2021 20:59



***SELVA******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Yem Fabrikası
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Hamidiye Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 1111. Sokak, N 1, Beyşehir/Konya, 12.852 metrekare
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/09/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
12.980.000.-TL (KDV Dahil)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,02%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
14,10%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,56%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
Satışa konu taşınmaz Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde sınıflandırılmıştır.
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
8,20%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
8,00%
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28.09.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satış likidite yaratmak amacıyla yapılmıştır. Faaliyetlerimize etkisi olumludur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
-22.120.-TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Saraç Tarım Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/09/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedemiz mülkiyetindeki, Konya İli Beyşehir İlçesi Hamidiye Mahallesi 486 Ada 38 parselde kayıtlı 12.852 mt2 yüzölçümüne sahip arsa üzerinde bulunan yem fabrikasının, Saraç Tarım Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne (Alıcı) KDV dahil 12.980.000 TL (On iki milyon dokuz yüz seksen bin Türk Lirası) bedelle satışına ilişkin olarak taraflar arasında 10.09.2021 tarihinde düzenlenen "Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi" gereği satış bedelinin tamamı tahsil edilmiş ve tapu devri 28.09.2021(Bugün) tarihi itibariyle gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965622


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Altın Ons 1.734 1.735 -15,56  
Altın Gr. 495 495 -1,37  
Cumhuriyet 3.275 3.325 -25,00  
Tam 3.257 3.339 -27,99  
Yarım 1.574 1.615 -13,54  
Çeyrek 790 808 -6,77  
Gümüş.Ons 22,43 22,46 -0,18  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,02  
B. Petrol 78,39 78,39 -0,33  
Seans Raporu 18:05
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