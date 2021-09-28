***SELVA* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***SELVA******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiYem FabrikasıSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüHamidiye Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 1111. Sokak, N 1, Beyşehir/Konya, 12.852 metrekareSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/09/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli12.980.000.-TL (KDV Dahil)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,02%Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)14,10%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,56%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)Satışa konu taşınmaz Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde sınıflandırılmıştır.Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)8,20%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)8,00%Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.09.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış likidite yaratmak amacıyla yapılmıştır. Faaliyetlerimize etkisi olumludur.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı-22.120.-TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafSaraç Tarım Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/09/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedemiz mülkiyetindeki, Konya İli Beyşehir İlçesi Hamidiye Mahallesi 486 Ada 38 parselde kayıtlı 12.852 mt2 yüzölçümüne sahip arsa üzerinde bulunan yem fabrikasının, Saraç Tarım Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne (Alıcı) KDV dahil 12.980.000 TL (On iki milyon dokuz yüz seksen bin Türk Lirası) bedelle satışına ilişkin olarak taraflar arasında 10.09.2021 tarihinde düzenlenen "Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi" gereği satış bedelinin tamamı tahsil edilmiş ve tapu devri 28.09.2021(Bugün) tarihi itibariyle gerçekleşmiştir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965622BIST