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***SELVA* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2022 18:56
***SELVA* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SELVA******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz Genel Müdürü Özkan KOYUNCU 16.11.2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Özkan KOYUNCU' dan boşalan Genel Müdürlük görevine bugün itibariyle şirketimizde Fabrika Müdürü olarak göreve başlayan Hasan GÜNER vekaleten  atanmıştır.
Şirketimize atanan Hasan Güner ,1985 yılında Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliğin'den mezun olmuştur. Profosyonel çalışma hayatına  Filiz Gıda Sanayi'de 1985-1987 yılların arasında Üretim Mühendisi olarak başlamıştır ,1987-1996 arasında Üretim Şefi ,1996-2018 yılları arasında Barilla Gıda A.Ş'de Üretim Müdürü olarak görev yapmıştır.2019-2020 yılları arasında Beşler Gıda Sanayi'de İşletme Müdürü ,2020-2022 yılları arasında ise Göymen Food Gıda Sanayi'de Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080519


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