***SELVA* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2022 18:56
***SELVA******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü Özkan KOYUNCU 16.11.2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Özkan KOYUNCU' dan boşalan Genel Müdürlük görevine bugün itibariyle şirketimizde Fabrika Müdürü olarak göreve başlayan Hasan GÜNER vekaleten atanmıştır.
Şirketimize atanan Hasan Güner ,1985 yılında Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliğin'den mezun olmuştur. Profosyonel çalışma hayatına Filiz Gıda Sanayi'de 1985-1987 yılların arasında Üretim Mühendisi olarak başlamıştır ,1987-1996 arasında Üretim Şefi ,1996-2018 yılları arasında Barilla Gıda A.Ş'de Üretim Müdürü olarak görev yapmıştır.2019-2020 yılları arasında Beşler Gıda Sanayi'de İşletme Müdürü ,2020-2022 yılları arasında ise Göymen Food Gıda Sanayi'de Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080519
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 4.702
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4.784
En Düşük
4.651
18:0518,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 18,7000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0519,3525
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|Önceki Kapanış
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18:051.061,61
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|: 1.061,49
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|Önceki Kapanış
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1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|215,60
|3.295.164.906
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|34.124.536
|% 10,00
|
|VBTYZ
|46,22
|90.076.463
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|383.223.574
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|225.603.718
|% 10,00
|
|BASCM
|4,19
|1.067.650
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|141.085.124
|% -9,99
|
|CASA
|134,40
|2.243.567
|% -9,98
|
|ALCTL
|91,55
|375.891.337
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.655.683
|% -9,95
|
|THYAO
|104,60
|10.584.460.184
|% -4,04
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|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.148.424
|% 2,96
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% -1,49
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,85
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% -0,54
|
|TSKB
|3,35
|1.830.305.659
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6093
|18,6191
|% 0,09
|
|Euro
|19,3421
|19,3525
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,0535
|22,1641
|% 0,25
|
|Frank
|19,6306
|19,7488
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9364
|4,9612
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-3,42
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.039
|7.171
|-24,00
|
|Yarım
|3.419
|3.506
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.752
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,82
|-0,09
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|B. Petrol
|91,95
|91,95
|-1,91
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17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
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