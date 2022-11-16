***SELVA* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELVA******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Özkan KOYUNCU 16.11.2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Özkan KOYUNCU' dan boşalan Genel Müdürlük görevine bugün itibariyle şirketimizde Fabrika Müdürü olarak göreve başlayan Hasan GÜNER vekaleten atanmıştır.Şirketimize atanan Hasan Güner ,1985 yılında Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliğin'den mezun olmuştur. Profosyonel çalışma hayatına Filiz Gıda Sanayi'de 1985-1987 yılların arasında Üretim Mühendisi olarak başlamıştır ,1987-1996 arasında Üretim Şefi ,1996-2018 yılları arasında Barilla Gıda A.Ş'de Üretim Müdürü olarak görev yapmıştır.2019-2020 yılları arasında Beşler Gıda Sanayi'de İşletme Müdürü ,2020-2022 yılları arasında ise Göymen Food Gıda Sanayi'de Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştırKamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080519BIST