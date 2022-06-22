***SELVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
22.06.2022 09:17
***SELVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038613
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0245
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,2439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0231
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,3239
En Düşük
18,0279
18:051.018,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.018,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|50,10
|15.414.361
|% 0,00
|
|ADEL
|24,74
|14.168.540
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|16.418.946
|% 0,00
|
|AGYO
|3,80
|47.213.154
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,00
|
|ACSEL
|50,10
|15.414.361
|% 0,00
|
|ADEL
|24,74
|14.168.540
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|16.418.946
|% 0,00
|
|AGYO
|3,80
|47.213.154
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,00
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 0,00
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 0,00
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,00
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,00
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 0,00
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3504
|17,3607
|% 0,13
|
|Euro
|18,2193
|18,2409
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,1599
|21,2660
|% -0,28
|
|Frank
|17,8549
|17,9625
|% -0,06
|
|Riyal
|4,6109
|4,6341
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-7,50
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.759
|6.867
|-20,00
|
|Yarım
|3.318
|3.359
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,32
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,19
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,31
|