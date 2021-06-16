***SELVA* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
16.06.2021 12:03
***SELVA******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Selva Gıda Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942597
BIST
12:081.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,77
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
12:088,5393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0181
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
12:0810,3599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0224
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
12:08509,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,91
|Açılış
|: 509,56
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler12:06
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|ETYAT
|3,79
|877.412
|% 8,91
|
|EUKYO
|7,63
|5.860.529
|% 7,92
|
|OYYAT
|25,14
|71.792.583
|% 7,34
|
|GEDZA
|42,80
|17.682.253
|% 5,57
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|26.062.509
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.017.714
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,64
|543.817.884
|% 1,04
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|GARAN
|8,35
|326.871.231
|% -0,83
|
|HALKB
|5,22
|267.824.896
|% -2,61
|
|YESIL
|2,40
|237.274.618
|% -6,61
|
|YESIL
|2,40
|237.274.618
|% -6,61
|
|EKGYO
|2,22
|179.147.469
|% 1,37
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|HALKB
|5,22
|267.824.896
|% -2,61
|
|GARAN
|8,35
|326.871.231
|% -0,83
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5346
|8,5382
|% -0,22
|
|Euro
|10,3506
|10,3574
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9883
|12,0484
|% -0,24
|
|Frank
|9,4561
|9,5131
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2671
|2,2785
|% -0,35
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|0,34
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.358
|3.442
|-17,06
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|-8,25
|
|Çeyrek
|814
|833
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,14
|74,14
|0,15
|
Seans Raporu
12:06
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