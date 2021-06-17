***SELVA* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
17.06.2021 16:36
***SELVA******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [SELVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Selva Gıda Sanayi A.Ş.'
nin Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942842
BIST
17:081.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -17,52
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.414
17:088,6874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0716
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6952
En Düşük
8,6029
17:0810,3802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0383
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3982
En Düşük
10,2877
17:08495,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -6,04
|Açılış
|: 496,00
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler17:06
|RODRG
|18,70
|3.247.333
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.529.529
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.722.649
|% 9,99
|
|AYCES
|66,40
|3.647.099
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|26.516.401
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|PENTA
|32,42
|64.591.209
|% -7,90
|
|YESIL
|2,14
|254.168.805
|% -7,76
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|THYAO
|14,63
|1.720.280.583
|% 2,16
|
|GARAN
|8,20
|1.120.341.964
|% -1,91
|
|EKGYO
|2,14
|698.734.643
|% -3,60
|
|BJKAS
|7,13
|625.030.085
|% 5,16
|
|BOBET
|5,43
|467.468.133
|% -0,18
|
|EKGYO
|2,14
|698.734.643
|% -3,60
|
|YKBNK
|2,18
|373.605.668
|% -2,24
|
|GARAN
|8,20
|1.120.341.964
|% -1,91
|
|THYAO
|14,63
|1.720.280.583
|% 2,16
|
|YESIL
|2,14
|254.168.805
|% -7,76
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6891
|8,6911
|% 0,87
|
|Euro
|10,3729
|10,3826
|% 0,39
|
|Sterlin
|12,0698
|12,1303
|% 0,48
|
|Frank
|9,4460
|9,5029
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3090
|2,3206
|% 0,81
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-32,71
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|-80,00
|
|Tam
|3.285
|3.369
|-79,52
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-38,46
|
|Çeyrek
|796
|815
|-19,23
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,20
|
|B. Petrol
|74,19
|74,19
|-0,20
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 16 kaybederek (% -0.92 ) 1, 528
-
17:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
17:16XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 11, 342.00 milyon TL de
-
17:16ISGSY
Yüzde -5.82 oranında düşüşle 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 359, 183 adet işlem
-
17:11XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 10, 991.00 milyon TL de