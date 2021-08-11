***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.08.2021 18:18
***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arzı sonucu 325.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 65.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 78.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinin tadil metni 10.08.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 11.08.2021 tarihli ve 10385 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957356
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
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|Açılış
|: 1.439
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|Önceki Kapanış
|: 1.437
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En Düşük
1.410
18:058,6634
En Yüksek
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|: 0,75%
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|Açılış
|: 8,6530
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|Önceki Kapanış
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8,6817
En Düşük
8,4782
18:0510,1847
En Yüksek
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|: 10,1400
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|Önceki Kapanış
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18:05487,38
En Yüksek
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|: 2,06%
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|Açılış
|: 487,23
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|Önceki Kapanış
|: 477,56
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488,00
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|5,06
|3.150.128
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.568.316
|% 9,99
|
|VKING
|6,29
|13.347.972
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|254.220.363
|% 9,93
|
|KARYE
|13,06
|93.596.680
|% 9,93
|
|EDATA
|15,75
|32.269.475
|% -10,00
|
|KTSKR
|38,58
|106.784.062
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.721.912
|% -9,98
|
|ALMAD
|1,54
|1.457.933
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|402.552
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EREGL
|19,07
|1.242.006.796
|% -3,25
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|GENIL
|15,25
|1.089.366.074
|% -3,05
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|YKBNK
|2,42
|484.477.439
|% -2,81
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,83
|265.057.395
|% -1,08
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6584
|8,6634
|% 0,75
|
|Euro
|10,1755
|10,1847
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,9861
|12,0463
|% 1,15
|
|Frank
|9,3672
|9,4236
|% 1,05
|
|Riyal
|2,3027
|2,3142
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|22,65
|
|Altın Gr.
|487
|487
|9,82
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,57
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,10
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|B. Petrol
|70,81
|70,81
|0,18
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Seans Raporu
18:05
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
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17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
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17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
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17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
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17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem