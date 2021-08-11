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***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

11.08.2021 18:18



***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

Şirketimizin halka arzı sonucu 325.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 65.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 78.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinin tadil metni 10.08.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 11.08.2021 tarihli ve 10385 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957356


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