***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesinin Enerji Piyasası Denetleme Kurulu düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6, ve "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 21. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin ekte yer alan tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakiben tadil metninin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016658BIST