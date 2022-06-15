***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesinin Enerji Piyasası Denetleme Kurulu düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6, ve "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 21. maddelerinin tadil metni 14.06.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 14.06.2022 tarihli ve 10598 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037494BIST