***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
29.06.2021 14:29
***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,4,6,7,9,9A,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 14/12/2020 15/12/2020 10224
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944778
BIST
17:341.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,79
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:348,7345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0513
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:3410,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0212
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:34492,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,56
|Açılış
|: 492,35
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:34
|NIBAS
|12,99
|7.692.058
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.570.967
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.966.178
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|94.413.766
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.645.869
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,15
|652.978
|% -7,98
|
|THYAO
|13,42
|1.090.774.829
|% -3,17
|
|GARAN
|8,18
|891.317.592
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|544.165.021
|% -1,55
|
|KOZAL
|116,50
|474.045.306
|% -0,17
|
|KRDMD
|6,76
|460.277.690
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,91
|544.165.021
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,17
|316.837.239
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,00
|113.931.386
|% 1,01
|
|TSKB
|1,28
|140.957.427
|% 0,79
|
|GARAN
|8,18
|891.317.592
|% 0,00
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7309
|8,7345
|% 0,59
|
|Euro
|10,3863
|10,3914
|% 0,20
|
|Sterlin
|12,0308
|12,0912
|% 0,04
|
|Frank
|9,4327
|9,4895
|% 0,24
|
|Riyal
|2,3200
|2,3316
|% 0,44
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-25,21
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|0,42
|