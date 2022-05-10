***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 ve 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 10.05.2022Genel Kurul Tarihi 03.06.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2022Ülke TürkiyeŞehir KONYAİlçe SELÇUKLUAdres Musalla Bağları Mahallesi, Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/KONYAGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - 2020 ve 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.3 - 2020 ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.8 - Şirket'in " Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.9 - 2020 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.10 - 2021 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.11 - Şirket esas sözleşmesinin 3, 6 ve 21.maddelerinin değişikliğine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-20293 sayılı yazısı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun E-85780303-110.01.01.01- sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02- 00074097208 sayılı yazısı ile uygun bulunan tadil tasarısı metninin onaya sunulması.12 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2021 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.13 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2022 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.14 - Esas Sözleşmenin 7.maddesi uyarınca, ½'si A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.15 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.16 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.17 - Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.18 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.19 - Şirketin 2020 ve 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.20 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2020 ve 2021 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.21 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Selva 2020 -2021 Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Selva Gıda Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 ve 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 03.06.2022 tarihinde yapılacaktır.Genel Kurul Çağrısı ve ilgili dökümanlar ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028835BIST