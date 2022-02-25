***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 18:13
***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunduğu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004646
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,8976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1254
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
18:0515,7096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,1359
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
18:05842,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -12,80
|Açılış
|: 842,26
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.339.277
|% 10,00
|
|TURGG
|178,20
|21.002.306
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.348.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.202.748
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.009.018
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|29.282.114
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.348.422
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.560.897
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8924
|13,8976
|% -0,89
|
|Euro
|15,6662
|15,7096
|% -0,86
|
|Sterlin
|18,5721
|18,6653
|% -0,75
|
|Frank
|14,9299
|15,0198
|% -1,06
|
|Riyal
|3,6950
|3,7136
|% -0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-13,42
|
|Altın Gr.
|843
|844
|-11,78
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,94
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,35
|94,35
|-1,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
-
17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem