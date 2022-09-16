***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.09.2022 16:47
***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11278 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063582
BIST
16:373.371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 8,00
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
16:3718,2903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,4870
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
16:3718,2462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0189
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
16:37975,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,26
|Açılış
|: 975,69
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
980,18
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler16:35
|IZFAS
|3,63
|15.265.287
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.163.787
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|ZRGYO
|4,64
|106.782.198
|% 9,95
|
|OZRDN
|20,34
|16.505.568
|% 9,95
|
|NTHOL
|10,73
|19.220.864
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|75.505.325
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.676.891.696
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|57.748.009
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,18
|5.674.823.090
|% -4,69
|
|ISCTR
|8,84
|5.468.458.666
|% -3,49
|
|YKBNK
|7,27
|4.950.487.013
|% 2,68
|
|ASELS
|34,78
|4.848.118.686
|% 2,72
|
|GARAN
|22,04
|4.136.287.517
|% -8,01
|
|YKBNK
|7,27
|4.950.487.013
|% 2,68
|
|ISCTR
|8,84
|5.468.458.666
|% -3,49
|
|EKGYO
|4,37
|2.585.425.009
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,18
|5.674.823.090
|% -4,69
|
|HALKB
|9,94
|2.676.891.696
|% -9,96
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2843
|18,2915
|% 0,14
|
|Euro
|18,2356
|18,2497
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,7526
|20,8567
|% -0,66
|
|Frank
|18,9146
|19,0285
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8507
|4,8750
|% 0,03
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-6,89
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|6.600
|6.700
|-86,00
|
|Tam
|6.637
|6.705
|-7,00
|
|Yarım
|3.234
|3.277
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.639
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|1,53
|