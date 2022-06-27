***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 09:58
***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin en güncel finansal tablolarında yer alan yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığı 15 Milyon TL 'nin üzerinde olmakla birlikte yabancı para nakdi varlıklarımız aktif toplamının veya son 1 yıllık net satış hasılatımızın büyük olanının %10'unu aşmadığı için ve Şirketimizin 2023 yılındaki nakit akışında ve finansal planlamalarında TL kredi kullanımı ile kaynak girişine yer verilmediği için BDDK'nın 24.06.2022 tarihli TL kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039333
BIST
15:102.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -22,06
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:1016,5249
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -0,3595
|Açılış
|: 16,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:1017,4685
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -0,3587
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:10973,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -18,25
|Açılış
|: 973,85
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:08
|RYSAS
|8,47
|9.533.074
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.191.487
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.643.298
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.585.558
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.492.536
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,30
|55.130.383
|% -4,41
|
|KGYO
|8,22
|23.397.244
|% -4,31
|
|GSDHO
|3,94
|67.429.064
|% -3,90
|
|THYAO
|49,82
|3.225.044.342
|% -0,86
|
|SISE
|21,96
|1.467.710.704
|% 0,92
|
|EREGL
|27,98
|1.104.736.708
|% 0,43
|
|ASELS
|23,84
|802.182.618
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,56
|718.734.216
|% -2,39
|
|ODAS
|3,17
|363.343.706
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,68
|478.075.344
|% -1,68
|
|AKBNK
|8,56
|718.734.216
|% -2,39
|
|EKGYO
|2,57
|193.975.232
|% -1,15
|
|SISE
|21,96
|1.467.710.704
|% 0,92
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5050
|16,5213
|% -2,15
|
|Euro
|17,4413
|17,4679
|% -2,02
|
|Sterlin
|20,2203
|20,3217
|% -2,11
|
|Frank
|17,1620
|17,2654
|% -2,20
|
|Riyal
|4,3929
|4,4149
|% -2,08
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|6,55
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-15,33
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.503
|6.616
|-246,00
|
|Yarım
|3.192
|3.236
|-120,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.618
|-60,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,80
|