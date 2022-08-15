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***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.08.2022 19:45
***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   15.08.2022 tarihli ve 18:45 de yapılan özel durum açıklamamızda, Yönetim Kurulumuzun 15.08.2022 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tayfun Bora KUMRU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Süleyman KILIÇ'ın istifalarının kabulüne karar verildiği duyurulmuş olup yerine yeni Yönetim Kurulu Üyeleri atanınca kamuya ivedilikle duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055642


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