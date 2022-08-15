***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2022 19:45
***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.08.2022 tarihli ve 18:45 de yapılan özel durum açıklamamızda, Yönetim Kurulumuzun 15.08.2022 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tayfun Bora KUMRU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Süleyman KILIÇ'ın istifalarının kabulüne karar verildiği duyurulmuş olup yerine yeni Yönetim Kurulu Üyeleri atanınca kamuya ivedilikle duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055642
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
18:0518,2639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1370
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2380
18:051.026,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,00
|Açılış
|: 1.026,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9513
|17,9567
|% 0,14
|
|Euro
|18,2365
|18,2639
|% -0,74
|
|Sterlin
|21,5816
|21,6899
|% -0,52
|
|Frank
|18,8847
|18,9985
|% -0,46
|
|Riyal
|4,7664
|4,7903
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-24,46
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-12,50
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.885
|6.954
|-38,00
|
|Yarım
|3.355
|3.400
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.699
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,34
|
|B. Petrol
|94,38
|94,38
|-3,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
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17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem