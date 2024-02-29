***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Süleyman Cem AĞAOĞLU 29.02.2024 tarihinde görevinden ayrılmıştır.Genel Müdürlük görevine asaleten atama yapılıncaya kadar Genel Müdür Yardımcısı Hasan GÜNER'in vekaleten yürütmesine karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253129BIST