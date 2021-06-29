***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2021 15:24
***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 10.06.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır Bağımsız Üye Değil
YAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 16.12.2019 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye Değil
NECMİ ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 11.12.2020 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 11.12.2020 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye Değil
SÜLEYMAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 01.02.2021 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye
FATMA ÖLMEZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 01.02.2021 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944792
BIST
16:161.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -14,13
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
16:168,7314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0482
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
16:1610,3888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0186
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
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10,4269
En Düşük
10,3391
16:16493,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,68
|Açılış
|: 493,12
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler16:16
|NIBAS
|12,99
|7.267.778
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,02
|14.457.162
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|3.433.841
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|92.642.171
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.401.477
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,77
|34.747.946
|% -9,49
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,39
|983.225.987
|% -3,39
|
|GARAN
|8,14
|752.321.103
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,90
|500.732.912
|% -2,06
|
|KUTPO
|59,75
|414.579.683
|% 9,94
|
|KOZAL
|115,30
|366.454.049
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,90
|500.732.912
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,16
|255.964.113
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|106.139.593
|% 1,01
|
|GARAN
|8,14
|752.321.103
|% -0,49
|
|TSKB
|1,26
|111.278.791
|% -0,79
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7278
|8,7314
|% 0,56
|
|Euro
|10,3829
|10,3888
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0474
|12,1078
|% 0,18
|
|Frank
|9,4292
|9,4860
|% 0,21
|
|Riyal
|2,3225
|2,3342
|% 0,55
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-22,95
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-5,11
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.337
|-19,00
|
|Tam
|3.242
|3.326
|-48,53
|
|Yarım
|1.567
|1.609
|-23,47
|
|Çeyrek
|786
|804
|-11,73
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|0,34
|