***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 Selçuklu/KONYAÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 Selçuklu/KONYAİnternet Adresi www.selva.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@selva.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKonya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 Selçuklu/KONYA 0.332.239 01 24 0.332.239 09 81Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHasan ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 02.02.2021 0.332.221 39 99 yatirimciiliskileri@selva.com.tr Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Lisans No: 207802Hakan TEKKURT Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu 02.02.2021 0.332.239 01 24 yatirimciiliskileri@selva.com.trFaali