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***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.06.2021 14:29



***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 Selçuklu/KONYA
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 Selçuklu/KONYA

İnternet Adresi www.selva.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@selva.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 Selçuklu/KONYA 0.332.239 01 24 0.332.239 09 81

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hasan ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 02.02.2021 0.332.221 39 99 yatirimciiliskileri@selva.com.tr Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Lisans No: 207802
Hakan TEKKURT Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu 02.02.2021 0.332.239 01 24 yatirimciiliskileri@selva.com.tr

Faali
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FADE 22,44 58.419.552 % 10,00  
PKENT 2.585,90 5.775.201 % 10,00  
GEDIK 7,93 12.874.337 % 9,99  
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Altın Gr. 490 490 -4,21  
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Tam 3.232 3.315 -11,86  
Yarım 1.562 1.604 -5,74  
Çeyrek 783 802 -2,87  
Gümüş.Ons 25,82 25,86 0,07  
Gümüş Gr. 7,22 7,23 -0,02  
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