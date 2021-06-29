***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2021 14:29
***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 Selçuklu/KONYA
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 Selçuklu/KONYA
İnternet Adresi www.selva.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@selva.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 Selçuklu/KONYA 0.332.239 01 24 0.332.239 09 81
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hasan ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 02.02.2021 0.332.221 39 99 yatirimciiliskileri@selva.com.tr Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Lisans No: 207802
Hakan TEKKURT Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu 02.02.2021 0.332.239 01 24 yatirimciiliskileri@selva.com.tr
Faali
16:111.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,66
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
16:118,6758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0581
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:1110,2950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0650
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3300
En Düşük
10,2700
16:11490,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,21
|Açılış
|: 490,35
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:11
|FADE
|22,44
|58.419.552
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.775.201
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.874.337
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.058.308
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.891.703
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.473.794
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|YAPRK
|36,28
|6.246.850
|% -7,02
|
|SAMAT
|4,43
|13.186.183
|% -6,74
|
|GARAN
|8,33
|1.024.457.331
|% 0,97
|
|THYAO
|13,45
|668.322.184
|% 0,45
|
|KUTPO
|60,75
|604.641.670
|% 1,67
|
|SASA
|27,40
|350.299.298
|% -3,11
|
|AKBNK
|5,33
|344.370.533
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,17
|298.262.266
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,90
|240.571.835
|% -1,04
|
|GARAN
|8,33
|1.024.457.331
|% 0,97
|
|AKBNK
|5,33
|344.370.533
|% 0,19
|
|TSKB
|1,27
|66.090.806
|% -0,78
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6732
|8,6758
|% -0,67
|
|Euro
|10,2850
|10,2950
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,9681
|12,0282
|% -0,70
|
|Frank
|9,3512
|9,4076
|% -0,96
|
|Riyal
|2,3068
|2,3184
|% -0,63
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-4,55
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,21
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|-12,00
|
|Tam
|3.232
|3.315
|-11,86
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-5,74
|
|Çeyrek
|783
|802
|-2,87
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,90
|74,90
|0,62
|