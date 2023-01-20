***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









li Finans Sektörü Profesyoneli 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye DeğilFULYA ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilFATMA ÖLMEZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız ÜyeAYTEN UĞUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 17.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET MERT DORMAN İcra Kurulu Başkanı - CEO YöneticiMUHAMMED RAŞİD ÜNAL Genel Müdür Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103512BIST