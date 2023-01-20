***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.01.2023 18:13
li Finans Sektörü Profesyoneli 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye Değil
FULYA ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
FATMA ÖLMEZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye
AYTEN UĞUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 17.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET MERT DORMAN İcra Kurulu Başkanı - CEO Yönetici
MUHAMMED RAŞİD ÜNAL Genel Müdür Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103512
BIST
18:005.488
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 65,31
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0018,8042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0020,3743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0298
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:001.164,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,81
|Açılış
|: 1.164,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler17:58
|SDTTR
|110,20
|337.550.797
|% 9,98
|
|EYGYO
|20,06
|460.601.269
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.382.100
|% 9,98
|
|ONCSM
|60,15
|4.162.260
|% 9,96
|
|SOKE
|14,57
|27.341.232
|% 9,96
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,79
|782.835.621
|% -5,85
|
|ELITE
|41,38
|122.238.588
|% -5,78
|
|KNFRT
|17,19
|38.324.101
|% -5,03
|
|SANEL
|18,94
|20.678.452
|% -4,78
|
|THYAO
|152,80
|8.353.861.229
|% -1,16
|
|EREGL
|41,00
|7.026.929.386
|% 1,59
|
|PETKM
|18,59
|5.281.311.655
|% 2,99
|
|AKBNK
|18,74
|5.114.278.479
|% 6,54
|
|YKBNK
|10,18
|4.916.189.954
|% 4,95
|
|EKGYO
|8,59
|4.282.982.079
|% 1,90
|
|YKBNK
|10,18
|4.916.189.954
|% 4,95
|
|SKBNK
|2,97
|918.779.599
|% 4,21
|
|PETKM
|18,59
|5.281.311.655
|% 2,99
|
|AKBNK
|18,74
|5.114.278.479
|% 6,54
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7997
|18,8066
|% 0,10
|
|Euro
|20,3606
|20,3725
|% 0,14
|
|Sterlin
|23,1800
|23,2963
|% -0,12
|
|Frank
|20,3139
|20,4363
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9938
|5,0188
|% 0,13
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-8,77
|
|Altın Gr.
|1.162
|1.162
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.882
|7.936
|-52,00
|
|Yarım
|3.850
|3.883
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.925
|1.942
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,44
|86,44
|0,28
|