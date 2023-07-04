***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviADNAN ÇOLAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 02.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilOKAN UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye DeğilFULYA ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilGÜRSEL ÖZDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.06.2023 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız ÜyeMURAT KARATAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 06.06.2023 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET MERT DORMAN İcra Kurulu Başkanı - CEO Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165485BIST