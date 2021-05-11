***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.05.2021 15:07
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Kuvva Gıda A.Ş.ile Devralma şeklinde birleşmesine ilişkin ek Yönetim kurulu kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
16:231.439
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -21,88
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
16:238,3172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0450
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
16:2310,1364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0980
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1597
En Düşük
10,0247
16:23487,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,31
|Açılış
|: 487,18
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler16:23
|CEMAS
|1,32
|159.731.687
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|147.395.991
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,68
|30.296.110
|% 9,41
|
|SARKY
|17,01
|116.396.091
|% 7,79
|
|DGGYO
|9,64
|1.981.646
|% 7,23
|
|JANTS
|69,25
|268.976.605
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|102.990.275
|% -9,94
|
|DZGYO
|2,03
|20.011.440
|% -9,78
|
|AYEN
|5,52
|62.979.400
|% -8,00
|
|ADESE
|1,78
|74.023.720
|% -7,77
|
|KRDMD
|8,75
|1.108.259.547
|% 0,46
|
|KOZAL
|126,90
|1.060.804.830
|% -1,25
|
|PETKM
|6,68
|926.451.216
|% 1,06
|
|THYAO
|13,31
|810.202.717
|% -0,45
|
|GARAN
|7,65
|744.862.949
|% -2,30
|
|EKGYO
|1,87
|277.006.059
|% -2,60
|
|PETKM
|6,68
|926.451.216
|% 1,06
|
|KRDMD
|8,75
|1.108.259.547
|% 0,46
|
|CEMAS
|1,32
|159.731.687
|% 10,00
|
|YKBNK
|2,11
|223.406.867
|% -1,86
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3149
|8,3172
|% 0,54
|
|Euro
|10,1295
|10,1364
|% 0,98
|
|Sterlin
|11,7184
|11,7772
|% 0,61
|
|Frank
|9,1836
|9,2389
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2111
|2,2222
|% 0,50
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-13,02
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|67,40
|67,40
|-0,92
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 1 kaybederek (% -1.44 ) 1, 512
-
16:34XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 41 altında . İşlem hacmi 13, 916.00 milyon TL de
-
16:34KRTEK
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 947, 631 adet işlem
-
16:32DZGYO
Yüzde -9.78 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 249, 104 adet işlem
-
16:30VAKKO
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 660 adet işlem