***SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
06.05.2020 18:25
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
İlgili Şirketler [SEYKM]
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Pazar Değişikliği
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Açıklamalar
Payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak 06/05/2020 tarihinde alınan karar uyarınca, Şirket payları 08/05/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır.
Bu çerçevede, Şirketin payları, Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gördüğü son gün oluşan kapanış fiyatı üzerinden belirlenen baz fiyat ile 08/05/2020 Cuma gününden itibaren Ana Pazar Grup 1'de sürekli işlem yöntemi ile işlem görecektir.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. SEYKM Gelişen İşletmeler Pazarı Ana Pazar (Grup 1) 08/05/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843129
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1858
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1116
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
18:057,7671
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0972
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
18:05390,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,67
|Açılış
|: 390,11
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8494
|8,8937
|% 0,82
|
|Frank
|7,3442
|7,3885
|% 1,31
|
|Riyal
|1,9079
|1,9175
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|-17,22
|
|Altın Gr.
|389
|390
|1,21
|
|Cumhuriyet
|2.490
|2.545
|4,60
|
|Tam
|2.564
|2.611
|8,70
|
|Yarım
|1.251
|1.276
|4,20
|
|Çeyrek
|624
|638
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|29,44
|29,44
|-1,53
|