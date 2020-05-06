***SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği









***SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )İlgili Şirketler [SEYKM]İlgili Fonlar []TürkçePazar DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarPayları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak 06/05/2020 tarihinde alınan karar uyarınca, Şirket payları 08/05/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır.Bu çerçevede, Şirketin payları, Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gördüğü son gün oluşan kapanış fiyatı üzerinden belirlenen baz fiyat ile 08/05/2020 Cuma gününden itibaren Ana Pazar Grup 1'de sürekli işlem yöntemi ile işlem görecektir.Bildirim İçeriğiPazar DeğişikliğiPazar DeğişikliğiŞirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama TarihiSeyitler Kimya Sanayi A.Ş. SEYKM Gelişen İşletmeler Pazarı Ana Pazar (Grup 1) 08/05/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843129BIST