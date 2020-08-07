***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 11:35
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866558
BIST
11:231.007
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -27,86
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.004
11:237,3317
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1031
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3317
En Düşük
7,2144
11:238,6794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0670
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6794
En Düşük
8,5597
11:23485,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,80
|Açılış
|: 485,20
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|29.987.154
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|91.724.578
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|182.683
|% 9,85
|
|HDFGS
|3,69
|7.796.542
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|5.017.441
|% -10,00
|
|ULAS
|3,69
|521.733
|% -10,00
|
|IHGZT
|2,16
|626.652
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|383.963
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|SISE
|5,87
|432.705.858
|% 2,09
|
|TRKCM
|3,71
|157.857.245
|% 1,09
|
|VAKBN
|3,88
|150.277.583
|% -5,60
|
|THYAO
|9,97
|130.562.146
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|TSKB
|0,99
|100.783.876
|% -4,81
|
|SISE
|5,87
|432.705.858
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,00
|112.275.892
|% -2,91
|
|ODAS
|2,00
|92.462.510
|% -5,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5594
|9,6073
|% 0,97
|
|Frank
|7,9886
|8,0367
|% 0,99
|
|Riyal
|1,9466
|1,9563
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|-4,36
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,84
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,23
|28,26
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,97
|44,97
|-0,12
|