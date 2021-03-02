***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2021 10:43
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914429
BIST
12:011.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,39
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
12:017,3638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0678
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3638
En Düşük
7,2702
12:018,8420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0516
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8420
En Düşük
8,7606
12:01406,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,79
|Açılış
|: 406,01
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler12:00
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|65.037.687
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|14,96
|3.094.924.642
|% 8,41
|
|KOZAL
|132,10
|891.174.154
|% -3,08
|
|PGSUS
|93,70
|782.745.773
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,36
|663.197.561
|% 0,43
|
|KRDMD
|7,02
|647.963.825
|% 1,74
|
|EKGYO
|2,36
|663.197.561
|% 0,43
|
|THYAO
|14,96
|3.094.924.642
|% 8,41
|
|SKBNK
|1,38
|206.459.073
|% -1,43
|
|PETKM
|5,40
|514.643.527
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,02
|647.963.825
|% 1,74
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3548
|7,3575
|% 0,84
|
|Euro
|8,8326
|8,8404
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,1428
|10,1937
|% 0,20
|
|Frank
|7,9443
|7,9922
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9483
|1,9581
|% 0,48
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-0,67
|
|Altın Gr.
|406
|406
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.684
|2.754
|-0,68
|
|Yarım
|1.297
|1.332
|-0,33
|
|Çeyrek
|651
|666
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|-0,92
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15POLHO
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 414, 912 adet işlem
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12:13KOZAL
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 131.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 650, 020 adet işlem
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12:12ADEL
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 26.38 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 347 adet işlem
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12:11XU100
Endeks 1, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 14, 223.00 milyon TL de
-
12:11MARTI
Yüzde 6.47 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 669, 931 adet işlem