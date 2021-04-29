***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 10:01
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932181
BIST
11:331.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 15,38
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.404
En Düşük
1.391
11:338,1860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
11:339,9298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0195
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
11:33466,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,46
|Açılış
|: 466,74
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,91
BIST En Aktif Hisseler11:33
|CMBTN
|259,60
|10.335.412
|% 10,00
|
|RALYH
|3,80
|1.579.111
|% 9,83
|
|RYSAS
|4,27
|15.041.864
|% 9,77
|
|BJKAS
|7,54
|54.341.991
|% 8,18
|
|GARFA
|11,89
|985.433
|% 8,09
|
|ATLAS
|1,83
|974.114
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|VKGYO
|2,49
|13.848.146
|% -6,39
|
|GARAN
|7,23
|526.067.484
|% 1,54
|
|EREGL
|19,10
|308.846.033
|% 0,84
|
|PETKM
|6,58
|248.871.135
|% 0,92
|
|SASA
|36,82
|244.759.152
|% 1,15
|
|AKBNK
|4,89
|153.401.707
|% 0,82
|
|GARAN
|7,23
|526.067.484
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,11
|104.274.693
|% 0,48
|
|SKBNK
|1,11
|49.710.793
|% 3,74
|
|PETKM
|6,58
|248.871.135
|% 0,92
|
|AKBNK
|4,89
|153.401.707
|% 0,82
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1804
|8,1860
|% -0,03
|
|Euro
|9,9232
|9,9298
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,3597
|11,4167
|% -0,22
|
|Frank
|8,9330
|8,9869
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% -0,27
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,63
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,02
|
|B. Petrol
|67,22
|67,22
|0,44
|