***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2021 10:40
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960171
BIST
12:161.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:168,4366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0170
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:169,9085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:16488,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,73
|Açılış
|: 488,60
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:16
|GESAN
|24,86
|15.180.237
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|60.974.034
|% 9,99
|
|VANGD
|6,68
|38.329.845
|% 7,92
|
|AYCES
|61,75
|2.991.747
|% 7,86
|
|KRTEK
|9,19
|21.881.278
|% 7,11
|
|PENTA
|77,80
|2.438.861
|% -9,95
|
|AGYO
|4,53
|55.701.546
|% -8,85
|
|DAGI
|3,50
|10.027.995
|% -7,16
|
|KRONT
|34,42
|38.688.620
|% -4,81
|
|SELGD
|7,35
|12.186.267
|% -4,79
|
|THYAO
|12,67
|531.322.080
|% 1,44
|
|GARAN
|9,52
|421.571.596
|% -0,31
|
|KRDMD
|7,80
|395.089.989
|% 1,69
|
|BRLSM
|11,68
|370.722.186
|% 6,09
|
|BASGZ
|24,62
|284.312.112
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,88
|141.160.694
|% 1,08
|
|ODAS
|1,44
|77.469.796
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,80
|395.089.989
|% 1,69
|
|GARAN
|9,52
|421.571.596
|% -0,31
|
|THYAO
|12,67
|531.322.080
|% 1,44
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4326
|8,4366
|% 0,20
|
|Euro
|9,8988
|9,9085
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,5297
|11,5875
|% -0,01
|
|Frank
|9,2037
|9,2591
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2421
|2,2533
|% 0,08
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-3,23
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|-15,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|-13,75
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|-6,65
|
|Çeyrek
|781
|799
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,88
|68,88
|0,51
|
Seans Raporu
12:16
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