***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 11:20
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEYKM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967303
BIST
12:211.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -13,51
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
12:218,9242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0556
|Açılış
|: 8,9080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
12:2110,3111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0184
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
12:21501,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 501,74
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler12:21
|NUGYO
|12,42
|14.060.192
|% 9,91
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|PRKAB
|18,41
|49.606.748
|% 6,72
|
|AKFGY
|5,11
|10.282.826
|% 6,46
|
|SEYKM
|18,00
|10.832.636
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.149.098
|% -9,78
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|17.403.788
|% -7,89
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|EREGL
|16,54
|918.483.099
|% 2,41
|
|KRDMD
|6,37
|473.629.586
|% 0,31
|
|GARAN
|9,17
|461.677.104
|% -1,19
|
|PETKM
|6,31
|423.703.062
|% -5,26
|
|TUPRS
|119,40
|368.626.354
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,34
|201.969.490
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,37
|473.629.586
|% 0,31
|
|PETKM
|6,31
|423.703.062
|% -5,26
|
|ODAS
|1,41
|83.404.996
|% -2,08
|
|EREGL
|16,54
|918.483.099
|% 2,41
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9212
|8,9242
|% 0,63
|
|Euro
|10,3030
|10,3111
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0476
|12,1080
|% 0,04
|
|Frank
|9,5523
|9,6098
|% 0,42
|
|Riyal
|2,3714
|2,3833
|% 0,63
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-11,89
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|12,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|11,70
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|5,66
|
|Çeyrek
|800
|819
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,30
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|0,96
|